Крупный пожар произошёл в двухквартирном доме в Талице

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прошедшей ночью в Талице в двухквартирном частном жилом доме произошёл крупный пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 02.47. Локализовать огонь огнеборцы смогли в 03.18. Полностью открытое горение было ликвидировано в 05.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.00.Всего в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 спасателей. В результате происшествия сгорели кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество.