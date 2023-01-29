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Крупный пожар произошёл в двухквартирном доме в Талице
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Прошедшей ночью в Талице в двухквартирном частном жилом доме произошёл крупный пожар, площадь которого составила 150 квадратных метров. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 02.47. Локализовать огонь огнеборцы смогли в 03.18. Полностью открытое горение было ликвидировано в 05.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.00.
Всего в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 спасателей. В результате происшествия сгорели кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество.
Информация о возгорании поступила на пульт пожарного диспетчера в 02.47. Локализовать огонь огнеборцы смогли в 03.18. Полностью открытое горение было ликвидировано в 05.00. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 07.00.
Всего в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 12 спасателей. В результате происшествия сгорели кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество.
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