Маломобильный ребёнок пострадал при высадке из трамвая в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера днём, около 15.50, в Екатеринбурге на остановке «Машиностроителей» при высадке из трамвая пострадал 9-летний маломобильный пассажир. Водитель не убедился в безопасном выходе пассажиров и закрыл двери, зажав детскую коляску.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга, мальчик возвращался с матерью из Медицинского центра «Берег надежды». Дверь закрылась, когда женщина выносила коляску. Трамвай тронулся и коляска перевернулась, в результате чего ребёнок упал на землю, получив травму лица.Установлено, что у 33-летнего водителя был стаж вождения 14 дней стажировки при общем стаже управления транспортными средствами 9 лет. Он рассказал госавтоинспекторам, что посмотрел в правое боковое зеркало, но не увидел мальчика. Тогда он закрыл двери и начал движение, после чего услышал крик женщины. С его слов, он тут же остановился.В ГИБДД отмечают, что коляску, зажатую в дверях, протащило 32 метра.