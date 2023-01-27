В Свердловской области пропал 47-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Рефтинский пропал 47-летний Станислав Игоревич Лобанов. Его местонахождение неизвестно с 30 января.Приметы пропавшего мужчины: рост 165 см, нормальное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка, носит бороду.На момент пропажи был одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны, зеленые резиновые сапоги и черную шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Станислава Лобанова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.