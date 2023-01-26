Житель Нижнего Тагила получил травмы на пешеходном переходе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле 33-летний мужчина попал в Центральную Городскую больницу № 2 с травмами, которые он получил в результате дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл на улице Циолковского.Виновником ДТП признан водитель автомобиля марки «Toyota Camry». Во время движения от отвлёкся от дороги на мгновение, которого оказалось достаточным, чтобы вовремя не заметить человека, переходящего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Когда же водитель заметил пешехода, не помогло даже экстренное торможение — автомобиль всё равно серьёзно стукнул пострадавшего.За рулём иномарки находился 59-летний мужчина с солидным стажем вождения — 19 лет. В отношении него был составлен протокол и выписан штраф в размере 2 с половиной тысяч рублей, — сообщает ВК-группа «ЧП Нижний Тагил».