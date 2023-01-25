Травмировавшаяся в ивдельской больнице старушка несколько дней не получала медпомощи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Отвратительная история приключилась в больнице Ивделя с 78-летней местной жительницей. Она получила травму на территории лечебного заведения, но медицинской помощи не дождалась.О возмутительном случае в соцсетях поведала внучка потерпевшей. По её словам, в конце прошлой недели бабушка легла в инфекционное отделение. В пятницу, 24-го января, по пути в больничный туалет она споткнулась о порог и при падении на пол сильно ударилась. Рука после этого посинела, на теле появились гематомы, а на голове — шишки. Но ни в остаток пятницы, ни в выходные врачи ничего не сделали, чтобы определить, не получила ли их пациентка серьёзных травм.Только в понедельник, 30-го января, её отправили на ЭКГ и на осмотр к хирургу. А после этого… выписали из больницы! Сделанный на следующий день рентгеновский снимок показал, что у пожилой женщины сломана ключица. «Ей зачем-то назначили рентген лёгких, хотя надо было бы осмотреть голову! С переломом ей тоже ничего не сделали, отправили домой! Она всю жизнь проработала на государство, вдова ветерана ВОВ! Что за отношение?!», — справедливо возмущается внучка потерпевшей и обещает, что будет требовать вмешательства прокуратуры и подаст на лечебное заведение в суд.После обращения внучки в администрацию города, домой к пожилой женщине приехала бригада «Скорой помощи». Пенсионерку госпитализировали в больницу Североуральска с диагнозом «перелом ключицы со смещением».