В суд направлено уголовное дело о смертельном ДТП на парковке в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске в суд направлено уголовное дело в отношении водителя Lada Granta, который врезался в стоящий на парковке автомобиль. В результате ДТП погиб мужчина, находившийся в припаркованной машине.Авария произошла еще 2 ноября 2019 года. По версии следствия, обвиняемый, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Lada Granta. Он ехал по улице Зои Космодемьянской со стороны Сакко и Ванцетти в сторону Талицы со скоростью 80 км/ч. При движении в условиях заснеженной дороги и поворота проезжей части направо водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем и за пределы проезжей части – на парковку, где врезался в стоящий ЗАЗ Chance.В результате ДТП мужчина, находившийся в салоне ЗАЗ Chance, получил травмы грудной клетки. Он скончался в больнице 25 ноября 2019 года. Сам виновник ДТП скрылся с места происшествия.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд.