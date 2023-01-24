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В Нижнем Тагиле полыхала бывшая воинская часть
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Вечером 1 февраля в Нижнем Тагиле загорелась бывшая воинская часть на улице Фрунзе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
Как сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил», на территории воинской части шел демонтаж строений.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 22.25. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев.
Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:40.
Как сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил», на территории воинской части шел демонтаж строений.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 22.25. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев.
Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:40.
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