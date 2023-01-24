В Нижнем Тагиле полыхала бывшая воинская часть

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Вечером 1 февраля в Нижнем Тагиле загорелась бывшая воинская часть на улице Фрунзе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.Как сообщили в паблике «Инцидент Нижний Тагил», на территории воинской части шел демонтаж строений.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 22.25. В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев.Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 23:40.