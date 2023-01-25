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В Невьянске пропала пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Невьянске пропала 69-летняя Светлана Анатольевна Ширбагина. Ее местонахождение неизвестно с 31 января. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 164 см, плотное телосложение, светло-зеленые глаза, седые волосы.
На момент пропажи пенсионерка была одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую шапку, черные сапоги. С собой она брала черную сумку и трость с черным набалдашником.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Невьянский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Светланы Ширбагиной, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 564-23-17 либо 102 (02).
Приметы пропавшей: рост 164 см, плотное телосложение, светло-зеленые глаза, седые волосы.
На момент пропажи пенсионерка была одет в темно-синюю куртку с капюшоном, серую шапку, черные сапоги. С собой она брала черную сумку и трость с черным набалдашником.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Невьянский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Светланы Ширбагиной, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 564-23-17 либо 102 (02).
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