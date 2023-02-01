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В Екатеринбурге больше недели ищут пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 26-летний Михаил Юрьевич Логинов. Его местонахождение неизвестно с 21 января.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, голубые глаза, белые короткие волосы. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Логинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, голубые глаза, белые короткие волосы. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Логинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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