В Екатеринбурге больше недели ищут пропавшего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 26-летний Михаил Юрьевич Логинов. Его местонахождение неизвестно с 21 января.Приметы пропавшего: рост 170 см, спортивное телосложение, голубые глаза, белые короткие волосы. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Логинова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.