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На Уктусе в Екатеринбурге сгорел жилой дом
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью на Уктусе в Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Мраморской. Сообщение о возгорании поступило в 01.36.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 100 квадратных метров горел частный жилой дом. На место происшествия прибыли восемь огнеборцев на двух спецмашинах.
Пожар потушили в 01.55. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.45. О пострадавших не сообщается.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 100 квадратных метров горел частный жилой дом. На место происшествия прибыли восемь огнеборцев на двух спецмашинах.
Пожар потушили в 01.55. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.45. О пострадавших не сообщается.
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