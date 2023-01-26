На Уктусе в Екатеринбурге сгорел жилой дом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью на Уктусе в Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Мраморской. Сообщение о возгорании поступило в 01.36.В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что на площади 100 квадратных метров горел частный жилой дом. На место происшествия прибыли восемь огнеборцев на двух спецмашинах.Пожар потушили в 01.55. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03.45. О пострадавших не сообщается.