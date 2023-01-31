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Пожилой водитель с солидным стажем попал в ДТП в центре Екатеринбурга
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
На одной из центральных улиц Екатеринбурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием мужчины, чей водительский стаж составляет 45 лет. И это лишний раз доказывает, что даже солидный опыт управления транспортным средством не страхует от аварии так, как предельная внимательность.
В момент аварии 80-летний мужчина находился за рулём автомобиля марки «BMW». Он ехал по улице Малышева, но в какой-то момент не справился с управлением. Иномарка на полной скорости выехала на тротуар, где по счастливой случайности в ту секунду не оказалось пешеходов. Движение машины остановил металлический столб, одна из составляющих несущей конструкции здания торгового центра.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Екатеринбурга сообщает, что при ударе в иномарке сработали подушки безопасности. Это помогло пожилому водителю избежать травм. Не пострадала и его пассажирка.
В момент аварии 80-летний мужчина находился за рулём автомобиля марки «BMW». Он ехал по улице Малышева, но в какой-то момент не справился с управлением. Иномарка на полной скорости выехала на тротуар, где по счастливой случайности в ту секунду не оказалось пешеходов. Движение машины остановил металлический столб, одна из составляющих несущей конструкции здания торгового центра.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Екатеринбурга сообщает, что при ударе в иномарке сработали подушки безопасности. Это помогло пожилому водителю избежать травм. Не пострадала и его пассажирка.
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