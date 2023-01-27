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В Екатеринбурге ищут пропавшего 52-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 52-летний Андрей Анатольевич Кочнев. Его местонахождение неизвестно с 20 января.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с залысинами.
В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кожаные ботинки и черную вязаную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Кочнева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с залысинами.
В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кожаные ботинки и черную вязаную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Кочнева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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