В Екатеринбурге ищут пропавшего 52-летнего мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 52-летний Андрей Анатольевич Кочнев. Его местонахождение неизвестно с 20 января.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы с залысинами.В день пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик, синие джинсы, черные кожаные ботинки и черную вязаную шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Кочнева, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.