Пять человек погибли из-за отравления угарным газом в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В частном доме в свердловском поселке Дружинино обнаружили тела пяти человек. По одной из версий, они могли отравиться угарным газом.Как сообщили в пресс-службе свердловского главка МВД, местная жительница обратилась в дежурную часть полиции Нижних Серег вечером 31 января, рассказав, что в доме находятся пять человек без признаков жизни – трое мужчин и две женщины. Это дом брата обратившейся.На место происшествия прибыли представители МВД, Следственного комитета и прокуратуры. Сейчас устанавливаются точные данные погибших. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти стало отравление угарным газом, однако признаков пожара в доме не было.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что Нижнесергинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Выясняются все обстоятельства трагедии.