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Один человек погиб и двое травмированы в ДТП на Режевской трассе
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг
Этим вечером на загородной трассе между Екатеринбургом и городом Реж произошло смертельное столкновение двух иномарок. Помимо гибели одного из водителей, трое участников происшествия получили тяжёлые ранения.
По сообщению от областного ГИБДД, в аварии на Режевском тракте погиб водитель автомобиля марки «Renault Fluence». Именно его предварительно считают виновником ДТП, поскольку, по имеющейся версии, совершая обгон, он не убедился в том, что путь впереди свободен, когда выворачивал на полосу встречного движения. Из-за этого и случилось столкновение его машины с автомобилем марки «Subaru Forester».
Пассажира погибшего мужчины и второго водителя с места происшествия в срочном порядке доставили в ближайшую больницу, которой оказалось лечебное заведение города Берёзовского. Как сообщает городской портал Е1, У первого диагностирован перелом стопы, у второго — перелом костей таза. Оба пострадавших получили ещё и черепно-мозговые травмы.
По сообщению от областного ГИБДД, в аварии на Режевском тракте погиб водитель автомобиля марки «Renault Fluence». Именно его предварительно считают виновником ДТП, поскольку, по имеющейся версии, совершая обгон, он не убедился в том, что путь впереди свободен, когда выворачивал на полосу встречного движения. Из-за этого и случилось столкновение его машины с автомобилем марки «Subaru Forester».
Пассажира погибшего мужчины и второго водителя с места происшествия в срочном порядке доставили в ближайшую больницу, которой оказалось лечебное заведение города Берёзовского. Как сообщает городской портал Е1, У первого диагностирован перелом стопы, у второго — перелом костей таза. Оба пострадавших получили ещё и черепно-мозговые травмы.
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