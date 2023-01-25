Грузовой поезд в Свердловской области насмерть сбил мужчину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел вчера в 20.10 на 37-м километре перегона станций Хризолитовый – Колюткино.Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.На место происшествия выезжали следственно-оперативная и Свердловский транспортный прокурор. Прокуратура и Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР устанавливают все обстоятельство происшествия. Проводится доследственная проверка.