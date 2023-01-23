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Крупный пожар произошел ночью в свердловской деревне
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в деревне Заречная Камышловского района загорелся четырехквартирный жилой дом на улице Лесной. Сообщение о возгорании поступило в 02.16.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 220 квадратных метров горели кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество жилого дома.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе двое детей. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05.00.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 220 квадратных метров горели кровля, чердачное перекрытие и домашнее имущество жилого дома.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 5 человек, в том числе двое детей. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 13 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.35. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05.00.
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