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Щенка спасли огнеборцы во время пожара в Екатеринбурге
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Выезжая на очередной вызов, сотрудники 1-й пожарно-спасательной части Екатеринбурга не подозревали, что станут спасателями маленького животного. На улице Первомайской горел гараж, в каких, вообще-то, живых существ содержать не принято.
По прибытии на место происшествия, огнеборцы узнали от очевидцев, что внутри горящего гаража находится собака. Действительно, из «бокса» вырывались не только клубы дыма, но и жалобный скулёж. Поэтому первым делом пожарные, ориентируясь на звуки, нашли в кромешной тьме бедолагу, вынесли его на свежий воздух, обтёрли снегом, а после этого полностью сосредоточились на тушении огня.
«Погорельцем» оказался совсем молоденький щенок. С какой целью владелец гаража закрыл собачонку в гараже, не ясно. О причинах возгорания также пока не сообщается.
По прибытии на место происшествия, огнеборцы узнали от очевидцев, что внутри горящего гаража находится собака. Действительно, из «бокса» вырывались не только клубы дыма, но и жалобный скулёж. Поэтому первым делом пожарные, ориентируясь на звуки, нашли в кромешной тьме бедолагу, вынесли его на свежий воздух, обтёрли снегом, а после этого полностью сосредоточились на тушении огня.
«Погорельцем» оказался совсем молоденький щенок. С какой целью владелец гаража закрыл собачонку в гараже, не ясно. О причинах возгорания также пока не сообщается.
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