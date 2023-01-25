В Екатеринбурге осудят мужчину, устроившего пожар, в котором погибли два человека

«В ходе расследования уголовного дела следователем СКР проделан комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу проведен комплекс судебных экспертиз, в т.ч. судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, биологические, пожарно-технические и другие. Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Свердловский областной суд», – добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в суд направлено уголовное дело в отношении мужчины, который поджог многоквартирный дом. В результате пожара погибли два человека.По версии следствия, днем 28 февраля прошлого года пьяный мужчина подошел к крыльцу деревянного многоквартирного дома на улице Отдыха и при помощи зажигалки поджег мусорный пакет, находившийся на крыльце возле стены. Пламя перекинулось на дома.От острого отравления угарным газом скончались мужчина и женщина, находившиеся в одной из квартир горящего дома. Также было уничтожено имущество одного из жильцов стоимостью свыше 731 тысячи рублей.В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отмечают, что, когда сотрудники МЧС прибыли тушить пожар, обвиняемый находился в толпе людей, собравшихся около дома. В момент тушения пожара он высказывал замечания огнеборцам относительно их работы.Теперь мужчина обвиняется по двум статьям УК РФ: часть 2 статьи 105 (убийство двух лиц из хулиганских побуждений, совершённое общеопасным способом) и часть 2 статьи 167 (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).Обвиняемый признал свою вину лишь частично. Он признал факт поджога, но, по его словам, не знал, что дом жилой и не имел умысла на убийство.