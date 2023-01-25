Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Огнеборцы первой пожарно-спасательной части Екатеринбурга спасли щенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.Пожар произошел 29 января на улице Первомайской. Очевидцы рассказали приехавшим на месте происшествия пожарным, что внутри горящего пожара находится собака.Борясь с огнем, огнеборцы отыскали щенка по писку и вынесли его на свежий воздух. Они обтерли собаку снегом и успели спасти ей жизнь.