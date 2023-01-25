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Пожарные спасли щенка из полыхающего гаража в Екатеринбурге
Происшествия
Скриншот: Павел Яманов
Огнеборцы первой пожарно-спасательной части Екатеринбурга спасли щенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Пожар произошел 29 января на улице Первомайской. Очевидцы рассказали приехавшим на месте происшествия пожарным, что внутри горящего пожара находится собака.
Борясь с огнем, огнеборцы отыскали щенка по писку и вынесли его на свежий воздух. Они обтерли собаку снегом и успели спасти ей жизнь.
Пожар произошел 29 января на улице Первомайской. Очевидцы рассказали приехавшим на месте происшествия пожарным, что внутри горящего пожара находится собака.
Борясь с огнем, огнеборцы отыскали щенка по писку и вынесли его на свежий воздух. Они обтерли собаку снегом и успели спасти ей жизнь.
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