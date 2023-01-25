Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В воскресенье вечером в Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Ильича. Сообщение о возгорании поступило в 18.38.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели вещи и внутренняя отделка в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли семь человек, среди которых был один ребенок.В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 18.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20.32.