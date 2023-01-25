Возрастное ограничение 18+
Из горящего дома на Уралмаше в Екатеринбурге спасли семь человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В воскресенье вечером в Екатеринбурге произошел пожар в четырехэтажном доме на улице Ильича. Сообщение о возгорании поступило в 18.38.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели вещи и внутренняя отделка в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли семь человек, среди которых был один ребенок.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 18.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20.32.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели вещи и внутренняя отделка в квартире на втором этаже четырехэтажного жилого дома. Из дома эвакуировали 12 человек, в том числе трех детей. Пожарные с помощью спасательных устройств спасли семь человек, среди которых был один ребенок.
В тушении пожара участвовали 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 18.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 20.32.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из горящего дома в Арамиле спасли 14 человек
23 января 2023
23 января 2023
В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира
25 января 2023
25 января 2023