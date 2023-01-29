Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге в частном жилом доме на Херсонском переулке произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.17, огонь был локализован в 12.14, открытое горение огнеборцы ликвидировали в 12.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 14.20.В результате пожара сгорели автомобиль и кровля частного дома, также были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, чердачное перекрытие.