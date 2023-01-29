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Крупный пожар произошёл в частном секторе Екатеринбурга
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня в Екатеринбурге в частном жилом доме на Херсонском переулке произошёл крупный пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.17, огонь был локализован в 12.14, открытое горение огнеборцы ликвидировали в 12.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 14.20.
В результате пожара сгорели автомобиль и кровля частного дома, также были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, чердачное перекрытие.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 11.17, огонь был локализован в 12.14, открытое горение огнеборцы ликвидировали в 12.47. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 14.20.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 16 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
В результате пожара сгорели автомобиль и кровля частного дома, также были повреждены домашнее имущество, внутренняя отделка, чердачное перекрытие.
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