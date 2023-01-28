Возрастное ограничение 18+
В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Сегодня в Екатеринбурге сразу в нескольких районах пропало водоснабжение. По словам горожан, исчезла как горячая вода, так и холодная. Батареи тоже начали остывать.
О коммунальных проблемах сообщают жители Академического, а также жильцы домов на улицах Татищева, Чкалова, Крауля, Металлургов, Мельникова и других, пишет портал E1.RU.
В пресс-службе «Водоканала» сообщают, что причиной внезапного отключения водоснабжения стала коммунальная авария, из-за которой в сетях упало давление.
На данный момент бригада ремонтников уже выехала на предполагаемое место аварии по улице Металлургов. Отмечается, что точное место прорыва ещё не известно. Прогнозов по срокам устранения происшествия также на текущий момент нет.
О коммунальных проблемах сообщают жители Академического, а также жильцы домов на улицах Татищева, Чкалова, Крауля, Металлургов, Мельникова и других, пишет портал E1.RU.
В пресс-службе «Водоканала» сообщают, что причиной внезапного отключения водоснабжения стала коммунальная авария, из-за которой в сетях упало давление.
На данный момент бригада ремонтников уже выехала на предполагаемое место аварии по улице Металлургов. Отмечается, что точное место прорыва ещё не известно. Прогнозов по срокам устранения происшествия также на текущий момент нет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью в уральской столице затопило проспект Космонавтов
28 января 2023
28 января 2023
В двух районах Екатеринбурга объявили обязательную вакцинацию питомцев против бешенства
28 января 2023
28 января 2023
Жители Невьянска жалуются на проблемы с водоснабжением
27 января 2023
27 января 2023
Ночью в Екатеринбурге сгорел Mercedes
20 января 2023
20 января 2023