В нескольких районах уральской столицы пропало водоснабжение

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня в Екатеринбурге сразу в нескольких районах пропало водоснабжение. По словам горожан, исчезла как горячая вода, так и холодная. Батареи тоже начали остывать.О коммунальных проблемах сообщают жители Академического, а также жильцы домов на улицах Татищева, Чкалова, Крауля, Металлургов, Мельникова и других, пишет портал E1.RU.В пресс-службе «Водоканала» сообщают, что причиной внезапного отключения водоснабжения стала коммунальная авария, из-за которой в сетях упало давление.На данный момент бригада ремонтников уже выехала на предполагаемое место аварии по улице Металлургов. Отмечается, что точное место прорыва ещё не известно. Прогнозов по срокам устранения происшествия также на текущий момент нет.