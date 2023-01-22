Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером в Первоуральском городском округе произошёл крупный пожар на улице Максима Горького. Его площадь составила 170 квадратных метров.Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.23, огонь локализовать спасатели смогли в 20.53, полностью ликвидировать открытое горение удалось уже в 20.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23.50.В результате пожара сгорели баня и надворные постройки, также были серьезно повреждены кровля и перекрытие частного жилого дома.