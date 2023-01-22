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Крупный пожар произошёл в Первоуральском городском округе
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Вчера вечером в Первоуральском городском округе произошёл крупный пожар на улице Максима Горького. Его площадь составила 170 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.23, огонь локализовать спасатели смогли в 20.53, полностью ликвидировать открытое горение удалось уже в 20.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23.50.
В результате пожара сгорели баня и надворные постройки, также были серьезно повреждены кровля и перекрытие частного жилого дома.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 20.23, огонь локализовать спасатели смогли в 20.53, полностью ликвидировать открытое горение удалось уже в 20.58. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 23.50.
«В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 14 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
В результате пожара сгорели баня и надворные постройки, также были серьезно повреждены кровля и перекрытие частного жилого дома.
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