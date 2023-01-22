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Два человека погибли в аварии на свердловской трассе
Происшествия
Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области
На 149 километре трассы Екатеринбург – Серов произошло жуткое ДТП, в результате которого два человека погибли и ещё двое с травмами доставлены в больницу. Из-за аварии ночью там нельзя было проехать. Всех автомобилистов отправляли в объезд через город, пока на месте происшествия работали экстренные службы.
По предварительным данным, водитель Renault Duster при обгоне не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с грузовиком Mercedes со встречного направления. От удара обе машины отпросило на отбойник, после этого легковой автомобиль развернуло и откинуло на Skoda Fabi и грузовик Hunogam, также двигающемся навстречу.
В результате аварии погибли водитель и пассажирка Renault. Водитель и пассажир Skoda были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
В ГИБДД напоминают, что обгон является одним из самых опасных манёвров, который требует максимальной концентрации и собранности. В зимний период обгон усложняют снег, ветер, ограниченная видимость и состояние дорожного покрытия, в связи с чем госавтоинспектора в очередной раз призывают автомобилистов отказаться от данного манёвра при любой возникающей сложности.
По предварительным данным, водитель Renault Duster при обгоне не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с грузовиком Mercedes со встречного направления. От удара обе машины отпросило на отбойник, после этого легковой автомобиль развернуло и откинуло на Skoda Fabi и грузовик Hunogam, также двигающемся навстречу.
В результате аварии погибли водитель и пассажирка Renault. Водитель и пассажир Skoda были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
«Погибшие проживали в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в автомобиле Skoda – жители города Лысьва Пермского края. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
В ГИБДД напоминают, что обгон является одним из самых опасных манёвров, который требует максимальной концентрации и собранности. В зимний период обгон усложняют снег, ветер, ограниченная видимость и состояние дорожного покрытия, в связи с чем госавтоинспектора в очередной раз призывают автомобилистов отказаться от данного манёвра при любой возникающей сложности.
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