Два человека погибли в аварии на свердловской трассе





– сообщили «Вечерним ведомостям» в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Погибшие проживали в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшие в автомобиле Skoda – жители города Лысьва Пермского края. По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На 149 километре трассы Екатеринбург – Серов произошло жуткое ДТП, в результате которого два человека погибли и ещё двое с травмами доставлены в больницу. Из-за аварии ночью там нельзя было проехать. Всех автомобилистов отправляли в объезд через город, пока на месте происшествия работали экстренные службы.По предварительным данным, водитель Renault Duster при обгоне не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с грузовиком Mercedes со встречного направления. От удара обе машины отпросило на отбойник, после этого легковой автомобиль развернуло и откинуло на Skoda Fabi и грузовик Hunogam, также двигающемся навстречу.В результате аварии погибли водитель и пассажирка Renault. Водитель и пассажир Skoda были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.