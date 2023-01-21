При пожаре в селе Невьянского городского округа сгорел частный дом





– рассказали в МЧС. «В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава, в том числе добровольная пожарная дружина села Аятское»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в селе Аятское Невьянского городского округа произошёл пожар, в результате которого сгорели частный дом и автомобиль «Renault Logan».Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02.29. Локализовать огонь огнеборцам удалось в 02.42, открытое горение было ликвидировано в 02.54.Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 07.37. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.