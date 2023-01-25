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В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 67-летний Рафаэль Миннихакович Тукмачёв. Его местонахождение неизвестно с 20 января.
Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые ботинки и черную шапку-ушанку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рафаэля Тукмачёва, просят сообщить информацию по телефон 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы.
В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые ботинки и черную шапку-ушанку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рафаэля Тукмачёва, просят сообщить информацию по телефон 8 (800) 700-54-52 или 112.
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