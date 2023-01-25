В Екатеринбурге пропал 67-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 67-летний Рафаэль Миннихакович Тукмачёв. Его местонахождение неизвестно с 20 января.Приметы пропавшего: рост 160 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы.В день пропажи он был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые ботинки и черную шапку-ушанку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Рафаэля Тукмачёва, просят сообщить информацию по телефон 8 (800) 700-54-52 или 112.