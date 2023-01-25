В свердловском поселке из горящего дома спасли четырех человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Совхозный Белоярского городского округа ночью произошел пожар в шестиквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 22.10.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 16 квадратных метров горели вещи в квартире жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе трое детей.На место происшествия прибыли восемь пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли из дома с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.Открытое горение ликвидировали в 23.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.58.