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В свердловском поселке из горящего дома спасли четырех человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Совхозный Белоярского городского округа ночью произошел пожар в шестиквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 22.10.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 16 квадратных метров горели вещи в квартире жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе трое детей.
На место происшествия прибыли восемь пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли из дома с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.
Открытое горение ликвидировали в 23.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.58.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 16 квадратных метров горели вещи в квартире жилого дома. Самостоятельно эвакуировались 17 человек, в том числе трое детей.
На место происшествия прибыли восемь пожарных на трех спецмашинах. Огнеборцы спасли из дома с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.
Открытое горение ликвидировали в 23.01. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.58.
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