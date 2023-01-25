Водитель BMW в Екатеринбурге врезался в железнодорожную будку



Фото: Уральская транспортная прокуратура

«Движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена», – добавили в Уральской транспортной прокуратуре.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в Екатеринбурге водитель автомобиля BMW пытался скрыться от автоинспекторов и врезался в железнодорожную будку на станции Хуторята.ДТП произошло в 00.01. По предварительной информации, водитель пытался скрыться от патрульного автомобиля ГИБДД, не справился с управлением и на станции Хуторята врезался в железнодорожную будку.По факту аварии Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.