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Водитель BMW в Екатеринбурге врезался в железнодорожную будку
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Ночью в Екатеринбурге водитель автомобиля BMW пытался скрыться от автоинспекторов и врезался в железнодорожную будку на станции Хуторята.
ДТП произошло в 00.01. По предварительной информации, водитель пытался скрыться от патрульного автомобиля ГИБДД, не справился с управлением и на станции Хуторята врезался в железнодорожную будку.
По факту аварии Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
ДТП произошло в 00.01. По предварительной информации, водитель пытался скрыться от патрульного автомобиля ГИБДД, не справился с управлением и на станции Хуторята врезался в железнодорожную будку.
«Движение поездов не задерживалось, инфраструктура железнодорожного транспорта не повреждена», – добавили в Уральской транспортной прокуратуре.
По факту аварии Свердловская транспортная прокуратура проводит проверку.
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