Виновнику смертельного ДТП в Екатеринбурге усилили наказание

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд усилил наказание виновнику ДТП, в котором погиб восьмилетний ребенок, а его 10-летний брат получил тяжкие травмы.Напомним, что 10 октября 2021 года водитель автомобиля Peugeot 4007 ехал по улице Димитрова в Екатеринбурге со скоростью 111,3 км\ч и столкнулся с питбайком под управлением 10-летнего подростка, перевозившего восьмилетнего брата. В результате ДТП младший брат погиб, а 10-летнему мальчику причинен тяжкий вред здоровью.В ноябре прошлого года Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил автомобилисту наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год и лишением водительских прав на 1 год 6 месяцев.Прокуратура не согласилась с приговором районного суда, внеся на него апелляционное представление. Свердловский областной суд вынес новый приговор, усилив виновнику ДТП наказание – ему назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.