В Заречном микрорайоне Екатеринбурга сгорела тандырная

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелась тандырная на улице Готвальда. Сообщение о возгорании поступило в 22.36.В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы девять огнеборцев и две единицы спецтехники.Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.09.