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В Заречном микрорайоне Екатеринбурга сгорела тандырная
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелась тандырная на улице Готвальда. Сообщение о возгорании поступило в 22.36.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы девять огнеборцев и две единицы спецтехники.
Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.09.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что площадь пожара составила 40 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы девять огнеборцев и две единицы спецтехники.
Открытое горение ликвидировали в 22.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00.09.
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