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Работа екатеринбургского «Домовёнка» временно застопорилась из-за пожара
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В торговом центре «Домовёнок», который расположен на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, произошёл пожар. Загорелись строительные материалы на втором этаже здания.
Для тушения пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Особого труда задача у огнеборцев не вызвала, пламя было сравнительно быстро потушено. Но всё же, работа некоторых торговых точек, размещённых в «Домовёнке» была временно прекращена, а из здания эвакуировали несколько десятков человек.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.
Для тушения пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Особого труда задача у огнеборцев не вызвала, пламя было сравнительно быстро потушено. Но всё же, работа некоторых торговых точек, размещённых в «Домовёнке» была временно прекращена, а из здания эвакуировали несколько десятков человек.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.
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