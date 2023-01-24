Работа екатеринбургского «Домовёнка» временно застопорилась из-за пожара

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В торговом центре «Домовёнок», который расположен на улице Билимбаевской в Екатеринбурге, произошёл пожар. Загорелись строительные материалы на втором этаже здания.Для тушения пожара были привлечены 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава. Особого труда задача у огнеборцев не вызвала, пламя было сравнительно быстро потушено. Но всё же, работа некоторых торговых точек, размещённых в «Домовёнке» была временно прекращена, а из здания эвакуировали несколько десятков человек.Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Происшествие, к счастью, обошлось без пострадавших.