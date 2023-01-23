Пожарные спасли пять детей из горящей пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Ночью в пятиэтажном доме на улице Циолковского в Нижнем Тагиле произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в 01.44. Огнеборцы спасли из дома пять детей.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади семи квадратных метров горели вещи в квартире на пятом этаже. На место происшествия прибыли семь огнеборцев на трех спецмашинах.Самостоятельно из дома эвакуировались семь человек. Пожарные спасли по лестничным маршам с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов пять детей. Также огнеборцы эвакуировали еще 13 человек. К счастью, никто не пострадал.Открытое горение пожарные ликвидировали в 01.54. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 02.13.