В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Суворова. Сообщение о возгорании поступило в 03.11.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 18 квадратных метров огонь повредил стены и домашнее имущество в квартире на первом этаже многоэтажки. Из дома по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарные спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.В тушении пожара были задействованы 16 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.12.