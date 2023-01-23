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В многоэтажке в Каменске-Уральском сгорела квартира
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Каменске-Уральском сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на улице Суворова. Сообщение о возгорании поступило в 03.11.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 18 квадратных метров огонь повредил стены и домашнее имущество в квартире на первом этаже многоэтажки. Из дома по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарные спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.
В тушении пожара были задействованы 16 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.12.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 18 квадратных метров огонь повредил стены и домашнее имущество в квартире на первом этаже многоэтажки. Из дома по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 12 человек. Пожарные спасли с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов четырех человек.
В тушении пожара были задействованы 16 огнеборцев и пять единиц спецтехники. Открытое горение ликвидировали в 03.28. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04.12.
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