Автоинспекторы спасли на Урале водителя, отравившегося выхлопными газами

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД на трассе Пермь – Екатеринбург спасли водителя, которому в дороге стало плохо. Инцидент произошел в районе 182-го километра автодороги.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, инспекторы ДПС лейтенант полиции Иван Фролов и сержант Дмитрий Якимов патрулировали трассу Пермь – Екатеринбург и заметили автомобиль Lada Vesta, стоявший на обочине с включенными фарами и двигателем.Сержант Дмитрий Якимов подошел к машине и через стекло увидел, что водитель сидит с запрокинутой назад головой, из его рта шла пена, он не подавал признаков жизни. Полицейские сообщили о произошедшем в пункт медицины катастроф, а затем разбили переднее боковое стекло, открыли дверь и вытащили водителя.Бригада скорой помощи доставила 41-летнего мужчину в бессознательном состоянии в Красноуфимскую РБ. С помощью автоэвакуатора автомобиль Lada Vesta поместили на специализированную стоянку.Позднее автоинспекторы навестили в больнице мужчину. Он рассказал им, что в тот день ехал из Екатеринбурга домой в Кировскую область. По дороге мужчина остановился отдохнуть и отравился выхлопными газами. Это произошло из-за неисправности машины.