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В свердловском поселке пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В поселке Сагра Верхнепышминского городского округа пропал 48-летний Андрей Николаевич Новиков. Его местонахождение неизвестно с 21 января. Как отмечают в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы. Под подбородком имеется шрам. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Новикова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44.
Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы. Под подбородком имеется шрам. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Новикова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44.
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