В свердловском поселке пропал нуждающийся в медицинской помощи мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Сагра Верхнепышминского городского округа пропал 48-летний Андрей Николаевич Новиков. Его местонахождение неизвестно с 21 января. Как отмечают в поисковом отряде «Прорыв», мужчина нуждается в медицинской помощи.Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы. Под подбородком имеется шрам. Во что мужчина был одет в день пропажи, неизвестно.Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея Новикова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44.