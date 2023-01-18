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В Екатеринбурге пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 83-летняя Надежда Антоновна Симонова. Ее местонахождение неизвестно с 23 января. В поисковом отряде «Прорыв» сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи она была одета в синий свитер с белым узором, серые брюки и черные сапоги. С собой пенсионерка брала палки для скандинавской ходьбы.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Симоновой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-12 или 102 (02).
Приметы пропавшей: рост 160 см, среднее телосложение, карие глаза, седые волосы.
В день пропажи она была одета в синий свитер с белым узором, серые брюки и черные сапоги. С собой пенсионерка брала палки для скандинавской ходьбы.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Надежды Симоновой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-12 или 102 (02).
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