В ДТП в Екатеринбурге пострадали два ребенка

«Госавтоинспекция призывает родителей не позволять детям во время поездки использовать посторонние предметы, а самим родителям, в свою очередь, не стоит закреплять посторонние предметы на спинку передних сидений и более тщательно пристегивать ремни безопасности, чтобы в случае ДТП ребёнок не ударялся, что впоследствии поможет уберечь его от травм», – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вчера, 22 января, произошли две аварии, в которых пострадали дети. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.Первое ДТП произошло на улице Соликамской, 8. В машине находилась трехлетняя девочка. Она сидела на заднем сиденье в автокресле, а на спинке сиденья перед ней был прикреплен планшет, где она смотрела мультфильмы. Во время удара планшет отпал и ударил девочку в лицо. В результате аварии она получила ушибы лица и перелом челюсти.Еще одно ДТП произошло на улице Онуфриева, 57. Двухлетняя девочка тоже перевозилась без нарушения ПДД, в детском автокресле, но при столкновении она ударилась о боковую спинку кресла. Ее доставили в больницу с ушибом и рассечением у глаза.