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Крупный пожар произошёл в Рефтинском городском округе
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в коллективном саду Рефтинского городского округа произошёл крупный пожар, площадь которого составила 129 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.44. В тушении были задействованы 4 пожарные машины и 16 специалистов МЧС.
Уже в 01.10 огнеборцы локализировали огонь, а в 02.28 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены под утро, в 04.38. В результате происшествия полностью сгорели три частных бани и надворные постройки.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.44. В тушении были задействованы 4 пожарные машины и 16 специалистов МЧС.
Уже в 01.10 огнеборцы локализировали огонь, а в 02.28 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены под утро, в 04.38. В результате происшествия полностью сгорели три частных бани и надворные постройки.
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