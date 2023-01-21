Крупный пожар произошёл в Рефтинском городском округе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в коллективном саду Рефтинского городского округа произошёл крупный пожар, площадь которого составила 129 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00.44. В тушении были задействованы 4 пожарные машины и 16 специалистов МЧС.Уже в 01.10 огнеборцы локализировали огонь, а в 02.28 ликвидировали открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены под утро, в 04.38. В результате происшествия полностью сгорели три частных бани и надворные постройки.