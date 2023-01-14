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Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в садовом товариществе Берёзовского вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.01. К месту происшествия тут же были направлены 20 спасателей на пяти пожарных машинах. В 04.33 огнеборцам удалось локализировать огонь, в 05.35 они ликвидировали открытое горение.
Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.48. В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.01. К месту происшествия тут же были направлены 20 спасателей на пяти пожарных машинах. В 04.33 огнеборцам удалось локализировать огонь, в 05.35 они ликвидировали открытое горение.
Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.48. В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом.
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