Ночью в садовом товариществе Берёзовского произошёл крупный пожар

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Этой ночью в садовом товариществе Берёзовского вспыхнул крупный пожар, площадь которого составила 225 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба свердловского управления МЧС.Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.01. К месту происшествия тут же были направлены 20 спасателей на пяти пожарных машинах. В 04.33 огнеборцам удалось локализировать огонь, в 05.35 они ликвидировали открытое горение.Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 08.48. В результате происшествия полностью сгорел частный жилой дом.