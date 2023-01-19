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За открытый люк на Уралмаше МБУ заплатит получившему травму ребёнку

20.53 Пятница, 20 января 2023
Происшествия
Фото: Вечерние Ведомости
Первый учебный день для 15-летнего екатеринбуржца был сильно омрачён травмой, которую школьник получил при падении в открытый люк. Это произошло 1-го сентября 2022-го года на перекрёстке улиц 40-лет Октября и Уральских Рабочих.

Матери травмированного ребёнка пришлось обратиться в прокуратуру Орджоникидзевского района. После прокурорской проверки выяснилось, что «хозяином» люка является муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации движения». Движение, организованное этим МБУ, как видим, оказалось совсем небезопасным, поэтому его представителям пришлось держать ответ перед судьями.

По исковому заявлению прокуратуры, суд постановил взыскать с МБУ «Центр организации движения» 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда можно считать полезным не только для семьи ребёнка. «Наказание рублём» имеет и функцию профилактическую — можно надеяться, что теперь руководители МБУ будут внимательней относится к находящимся в их ведении участкам улично-дорожной сети и не допустят, чтобы в людных местах опасно зияли люки. Однако, покамест судебное решение не вступило в законную силу и у МБУ есть возможность его оспорить.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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