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В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка
Происшествия
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В родном доме найден бездыханным мальчик из Верхней Пышмы. Страшным сюрпризом это стало для его младшего брата. От вернулся с тренировки, когда обнаружил тело погибшего, — сообщает портал Е1.
Квартира, где умер подросток, расположена на одном из этажей жилого дома на Успенском проспекте. Информации на данный момент крайне мало, но известно, что дети воспитываются в благополучной, обеспеченной семье. Сообщается также, что какое-то время умерший мальчик не посещал школу, так как находился на домашнем обучении.
По факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование. Причины смерти парня пока не разглашаются.
Квартира, где умер подросток, расположена на одном из этажей жилого дома на Успенском проспекте. Информации на данный момент крайне мало, но известно, что дети воспитываются в благополучной, обеспеченной семье. Сообщается также, что какое-то время умерший мальчик не посещал школу, так как находился на домашнем обучении.
По факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование. Причины смерти парня пока не разглашаются.
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