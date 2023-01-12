В Верхней Пышме расследуют обстоятельства смерти 15-летнего подростка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В родном доме найден бездыханным мальчик из Верхней Пышмы. Страшным сюрпризом это стало для его младшего брата. От вернулся с тренировки, когда обнаружил тело погибшего, — сообщает портал Е1.Квартира, где умер подросток, расположена на одном из этажей жилого дома на Успенском проспекте. Информации на данный момент крайне мало, но известно, что дети воспитываются в благополучной, обеспеченной семье. Сообщается также, что какое-то время умерший мальчик не посещал школу, так как находился на домашнем обучении.По факту смерти несовершеннолетнего проводится расследование. Причины смерти парня пока не разглашаются.