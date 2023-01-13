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В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня днем в Полевском произошел в пожар в четырехэтажном доме на улице Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в 13.02. По данным Е1.RU, во время пожара были слышны взрывы.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 24 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже четырехэтажки.
Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человек. Прибывшие пожарные с помощью трехколенных лестниц спасли шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев, было задействовано три единицы техник. Возгорание потушили в 13.55.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 24 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже четырехэтажки.
Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человек. Прибывшие пожарные с помощью трехколенных лестниц спасли шесть человек. К счастью, никто не пострадал.
В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев, было задействовано три единицы техник. Возгорание потушили в 13.55.
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