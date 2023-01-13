В Полевском сгорела квартира в четырехэтажке



Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня днем в Полевском произошел в пожар в четырехэтажном доме на улице Коммунистической. Сообщение о возгорании поступило в 13.02. По данным Е1.RU, во время пожара были слышны взрывы.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 24 квадратных метров горели домашние вещи в квартире на первом этаже четырехэтажки.Самостоятельно из дома эвакуировались четыре человек. Прибывшие пожарные с помощью трехколенных лестниц спасли шесть человек. К счастью, никто не пострадал.В тушении пожара участвовали 10 огнеборцев, было задействовано три единицы техник. Возгорание потушили в 13.55.