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В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не утонул мужчина
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле едва не утонул мужчина. Ему внезапно стало плохо. Об этом сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.
В купели для крещенских купаний на акватории Тагильского пруда 18 января едва не произошла трагедия. Одному из посетителей стало плохо во время погружения в прорубь, он потерял сознание.
К счастью, мужчине на помощь подоспели люди, достали его из воды и привели в чувство. Госпитализация ему не потребовалась, на месте посетителю оказали необходимую помощь.
В купели для крещенских купаний на акватории Тагильского пруда 18 января едва не произошла трагедия. Одному из посетителей стало плохо во время погружения в прорубь, он потерял сознание.
К счастью, мужчине на помощь подоспели люди, достали его из воды и привели в чувство. Госпитализация ему не потребовалась, на месте посетителю оказали необходимую помощь.
«С мужчиной всё в порядке. Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парень, который тонул, его зовут Дима. Получилось, что мужчина, который бросился его спасать тоже оказался Дима», – поделилась очевидица.
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