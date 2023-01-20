В Нижнем Тагиле во время крещенских купаний едва не утонул мужчина

«С мужчиной всё в порядке. Они там почти самые первые были. Народу было мало. Парень, который тонул, его зовут Дима. Получилось, что мужчина, который бросился его спасать тоже оказался Дима», – поделилась очевидица.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Во время крещенских купаний в Нижнем Тагиле едва не утонул мужчина. Ему внезапно стало плохо. Об этом сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев.В купели для крещенских купаний на акватории Тагильского пруда 18 января едва не произошла трагедия. Одному из посетителей стало плохо во время погружения в прорубь, он потерял сознание.К счастью, мужчине на помощь подоспели люди, достали его из воды и привели в чувство. Госпитализация ему не потребовалась, на месте посетителю оказали необходимую помощь.