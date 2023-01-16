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В электричке в Свердловской области произошло задымление
Происшествия
Фото: Ольга Кольтенберг
Сегодня утром в Свердловской области в хвостовом вагоне пригородного поезда №6324 сообщением Кузино – Шарташ произошло задымление из-за отопительной печи.
В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в 09.04 на станции Коуровка двухпутного электрифицированного участка Кузино – Хрустальная Свердловской железной дороги. Из-за задымления поезд отправился по маршруту с задержкой на 33 минуты.
Свердловская транспортная прокуратура проводит мониторинг состояния законности с целью недопущения нарушений прав пассажиров.
В Уральской транспортной прокуратуре рассказали, что инцидент произошел в 09.04 на станции Коуровка двухпутного электрифицированного участка Кузино – Хрустальная Свердловской железной дороги. Из-за задымления поезд отправился по маршруту с задержкой на 33 минуты.
Свердловская транспортная прокуратура проводит мониторинг состояния законности с целью недопущения нарушений прав пассажиров.
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