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В Екатеринбурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под колеса машины
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 17-летнего подростка. ДТП произошло сегодня около 07:30 на перекрестке Амундсена – Объездная.
По предварительным данным, водитель Лады ехал по Объездной со стороны улицы Московской в сторону Серафимы Дерябиной и на регулируемом перекрестке Амундсена – Объездная сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.
В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек. Его доставили в больницу с травмой колена.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулём Лады находился 41-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он пояснил, что ехал в прямом направлении на зеленый свет, неожиданно перед его автомобилем выбежал пешеход. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, водитель Лады ехал по Объездной со стороны улицы Московской в сторону Серафимы Дерябиной и на регулируемом перекрестке Амундсена – Объездная сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.
В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек. Его доставили в больницу с травмой колена.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулём Лады находился 41-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он пояснил, что ехал в прямом направлении на зеленый свет, неожиданно перед его автомобилем выбежал пешеход. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
«Установлено, что в момент ДТП подросток переходил дорогу по регулируемому перекрестку, не убедившись в том, какой сигнал горит на стойке светофора»,
– отметили в ГИБДД.
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