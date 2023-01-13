В Екатеринбурге подросток переходил дорогу на красный свет и попал под колеса машины





– отметили в ГИБДД. «Установлено, что в момент ДТП подросток переходил дорогу по регулируемому перекрестку, не убедившись в том, какой сигнал горит на стойке светофора»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 17-летнего подростка. ДТП произошло сегодня около 07:30 на перекрестке Амундсена – Объездная.По предварительным данным, водитель Лады ехал по Объездной со стороны улицы Московской в сторону Серафимы Дерябиной и на регулируемом перекрестке Амундсена – Объездная сбил пешехода, который переходил дорогу на красный свет.В результате ДТП пострадал 17-летний молодой человек. Его доставили в больницу с травмой колена.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за рулём Лады находился 41-летний мужчина со стажем вождения 20 лет. Он пояснил, что ехал в прямом направлении на зеленый свет, неожиданно перед его автомобилем выбежал пешеход. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.