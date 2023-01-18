Арбитражный суд Свердловской области эвакуировали

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге эвакуировали людей из здания Арбитражного суда Свердловской области. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидца.В пресс-службе суда рассказали, что на официальную почту поступила информация о минировании. Решено было эвакуировать людей из здания.Окончание проверки судьи и сотрудники учреждения ожидают в бизнес-центре «Манхэттен».