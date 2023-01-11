Рядом с «Сима-лендом» в Екатеринбурге ночью загорелась свалка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелась свалка на улице Черняховского, недалеко от «Сима-ленда». Сообщение о возгорании поступило в 02.52.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что горела несанкционированная свалка бытовых отходов. Пожарные в 04.44 локализовали огонь на площади 500 квадратных метров.Открытое горение ликвидировали только в 07.14. Сейчас проводится проливка тлеющих участков. На месте работают 15 огнеборцев.