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Рядом с «Сима-лендом» в Екатеринбурге ночью загорелась свалка
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью в Екатеринбурге загорелась свалка на улице Черняховского, недалеко от «Сима-ленда». Сообщение о возгорании поступило в 02.52.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что горела несанкционированная свалка бытовых отходов. Пожарные в 04.44 локализовали огонь на площади 500 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали только в 07.14. Сейчас проводится проливка тлеющих участков. На месте работают 15 огнеборцев.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что горела несанкционированная свалка бытовых отходов. Пожарные в 04.44 локализовали огонь на площади 500 квадратных метров.
Открытое горение ликвидировали только в 07.14. Сейчас проводится проливка тлеющих участков. На месте работают 15 огнеборцев.
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