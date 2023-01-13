В 16-этажном доме в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Академическом районе Екатеринбурга вечером 17 января произошел пожар в 16-этажном доме на улице Вильгельма де Геннина. Сообщение о возгорании поступило в 21.52.В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелось домашнее имущество в квартире на втором этаже многоэтажки. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались пять человек, в том числе три ребенка.На место происшествия прибыли 16 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 22.03. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 23.05.