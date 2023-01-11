Прошлым вечером в Асбесте сильно полыхнула котельная частного дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу 15 человек личного состава пришлось направить на тушение пожара в частный сектор в городе Асбест. Там на улице Баженовской загорелась котельная, отапливавшая жилое строение.Сообщение о пожаре поступило в вечер понедельника. На часах уже было начало 11-ти, но пламя ярко освещало округу. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огнём было охвачено около 60 квадратных метров. Пламя уже перекинулось на надворные постройки. Существовала угроза возгорания жилого строения. Огнеборцы воспрепятствовали распространению огня и мощными струями из брандспойтов подавили пламя.Ущерба при таком пожаре, конечно, было не избежать. Как сообщает ВК-группа 112 - Асбест, огонь повредил стены и кровлю котельной. Пострадали и деревянные постройки во дворе дома. Причина пожара устанавливается.