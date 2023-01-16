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В Каменске-Уральском грузовой поезд сбил женщину

12.52 Вторник, 17 января 2023
Происшествия
Фото: Ольга Кольтенберг
На ж/д перегоне Каменск-Уральский – УАЗ грузовой поезд сбил женщину. Инцидент произошел вечером 16 января.

По предварительным данным, машинист грузового поезда сообщением Екатеринбург – Оренбург на девятом километре перегона применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на женщину 1973 года рождения. Она бежала за собакой в сторону железнодорожных путей и не реагировала на сигналы машиниста. Наезд предотвратить не удалось, женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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