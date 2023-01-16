В Каменске-Уральском грузовой поезд сбил женщину

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На ж/д перегоне Каменск-Уральский – УАЗ грузовой поезд сбил женщину. Инцидент произошел вечером 16 января.По предварительным данным, машинист грузового поезда сообщением Екатеринбург – Оренбург на девятом километре перегона применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на женщину 1973 года рождения. Она бежала за собакой в сторону железнодорожных путей и не реагировала на сигналы машиниста. Наезд предотвратить не удалось, женщина получила травмы, ее доставили в больницу.Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.